Alanya'da korkutan kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyreden bir araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine ekipler sevk edilirken tek taraflı kazada sürücünün mucize eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Aracın olay yerine çağrılan vinç ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.