16 Mar 2024 - 08:13- Asayiş G:

Alanya'da korkutan kaza! Ortalık savaş alanına döndü

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Milli Egemenlik Stadı önünde meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü

Alanya'da korkutan kaza! Ortalık savaş alanına döndü mask
Alanya'da korkutan kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Alanya'da korkutan kaza! Ortalık savaş alanına döndü
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Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyreden bir araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine ekipler sevk edilirken tek taraflı kazada sürücünün mucize eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Aracın olay yerine çağrılan vinç ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
# Bir, Gelen, Alanya, araç, gazipaşa

16 Mar 2024 - 08:13 - Asayiş

Mahreç  Mazluma Göktaş

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