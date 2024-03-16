Bağ-Kur'dan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme: Bakan duyurdu!

Uzun süredir emeklilik hayali kuran ve EYTden yararlanamayan vatandaşlar için yeni düzenlemeler önem arz ediyor. yoğun iş temposu, sağlık nedenleri gibi bir çok faktör vatandaşları erken emekli olmayan sevk edebiliyor. Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için gelecek yeni düzenlemeler merak ediliyor.

Esnaf ve Bağ-Kurlu vatandaşlara yönelik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları emeklilik hayali olanlara yeni bir umut oldu. Uzun süredir gündemi meşgul eden gelişmelerden biri olan Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200 yüze düşürülmesi binlerce emekliyi yakından ilgilenen bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

Bu düzenleme kapsamında esnafların ve Bağ-Kurluların yüzü gülecek 5 yıl erken emeklilik imkanına kavuşmaları bekleniyor.



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Işıkhan Bağ-Kurlular için prim günü sayısının düşürülmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti halihazırda 9.000 gün olan prim ödeme gün sayısının 7.200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu gelişmeyle birlikte Bağ-Kurlulara ve esnaflara erken emekliliğin yolu açılacak.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde gündeme gelen ve kamuoyunun merakla takip ettiği torba yasa bir çok önemli düzenlemeyi de kapsıyor. Bu yasa emeklilerden ev kadınlarına devlet memurlarından Bağ-Kurlara geniş bir kesimi etkileyecek değişiklikler öngörüyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat işıkhan’ın açıklamalarına göre; Devlet memurlarına yönelik 3600 ek gösterge sisteminin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu sistem memur maaşları ve ikramiyelerine önemli ölçüde yansıyacak ve yaklaşık 5,3 Milyon memuru ilgilendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi