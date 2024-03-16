Kazan ve rahatla

TRENDYOL Süper Lig'de üst üste iki maçtır kazanan 36 puanlı Corendon Alanyaspor, aynı puana sahip olan Kayserispor'u bugün Oba'da ağırlayacak. Ligde iç sahada en fazla mağlup ettiği rakibi Kayserispor'u bir kez daha mağlup etmek isteyen turuncu yeşilli ekip, karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlandı. Bu sezon sahasında çıktığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan turuncu yeşilli ekip, son iki haftada üst üste Trabzonspor ve Sivasspor'u yenmeyi başardı. Rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor, bu maçlarda 10 galibiyet, 3 yenilgi aldı. 2 mücadele ise eşitlik bozulmadı. Zorlu mücadele öncesi Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Hwang ve Anderson dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Kayserispor'da ise sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı, kırmızı kart cezalısı Arif Kocaman ve sakatlıkları bulunan Mane, Uzodimma, Jeanvier ve Hosseini sahada olmayacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ