Alanyaspor - Kayserispor maçı sona erdi

Haber albümü için resme tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Mondihome Kayserispor'u konuk eden Corendon Alanyaspor, 90 dakikası golsüz sona eren maçın 103. dakikasında Oğuz Aydın ile 3 puanı almasını bildi

Oba Stadyumu'nda Emre Kargın'ın yönettiği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Hassan ilk 11'i ile maça başladı.

Konuk ekip Mondihome Kayserispor ise sahaya, Bilal Bayazıt, Attamah, Kolovetsios, Karimi, Cardoso, Kartal Yılmaz, Bourabia, Carole, Ramazan Civelek ve Morte ilk 11'i ile çıktı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç sona erdi.

103' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

90' VAR incelemesinin ardından hakem iptal etti. Durum 0-0

90'

Gol! Fidan Aliti (Alanyaspor) kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü atıyor! Durum şu an 1-0.

90'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Ali Karimi, oyuna giren oyuncu Otabek Shukurov.

90'

Oyuncu değişikliği! Kayserispor için oyuncu değişikliği. Aylton Boa Morte çıkan oyuncu, Stephane Bahoken giren oyuncu.

90'

Hakem Emre Kargin Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

89'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Aylton Boa Morte tekrar oyunda.

88'

Kayserispor takımında Aylton Boa Morte sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

85'

Kayserispor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

83'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

83'

Emre Kargin autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

83'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Ramazan Civelek tekrar sahada.

82'

Oyuncu değişikliği! Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Nicolas Janvier, sahayı terk eden oyuncu Efecan Karaca.

81'

Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Ramazan Civelek için sahada.

80'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

79'

Emre Kargin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

79'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

78'

Oyuncu değişikliği! Burak Yılmaz oyuncu değişikliğine gidiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Carlos Mane, çıkan oyuncu Duckens Nazon.

77'

Hakem Emre Kargin düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Kayserispor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

75'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Kayserispor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

75'

Kayserispor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

75'

Kayserispor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

74'

Hakem Emre Kargin düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Alanyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

73'

Emre Kargin Kayserispor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

73'

Sarı kart! ev sahibi takım oyuncusu Joao Novais sarı kart görüyor.

70'

Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Joao Novais, çıkan oyuncu Leroy Fer.

70'

Rakip yarı sahada gol arayan Kayserispor şimdi taç atışı kullanacak.

69'

Alanyaspor takımında bir süre saha kenarında tedavi gören Ertuğrul Taşkıran tekrar sahada.

68'

Emre Kargin sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Ertuğrul Taşkıran

67'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

66'

Rakip yarı sahada gol arayan Kayserispor şimdi taç atışı kullanacak.

66'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

64'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

63'

Corendon Alanyaspor'da 9 numaralı Ahmed Hassan oyundan çıktı. Yerine 28 numaralı Eduardo girdi.

62'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Alanyaspor.

60'

Emre Kargin autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

60'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

55'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

55'

Alanyaspor Kayserispor yarı sahasında faul kazanıyor.

53'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Kayserispor.

52'

Ev sahibi takım Kayserispor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Alanyaspor.

51'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

51'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Kayserispor.

50'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

50'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Kayserispor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

49'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

48'

Alanyaspor takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Ertuğrul Taşkıran tekrar sahadaki yerini aldı.

47'

Ertuğrul Taşkıran yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

46'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

İkinci yarı başladı

Maçın hakemi Emre Kargin ilk yarıyı bitirdi.

45'

Taç Alanyaspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

45'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

43'

Emre Kargin Kayserispor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Alanyaspor atışı kullanacak taraf.

42'

Emre Kargin autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

42'

İsabetsiz şut! Kayserispor Duckens Nazon ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

41'

Hakem Emre Kargin düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Kayserispor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

41'

Emre Kargin Kayserispor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

40'

Aut atışını kullanacak takımKayserispor.

39'

Sarı kart gören oyuncu Kartal Yılmaz

39'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

39'

Emre Kargin Kayserispor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

38'

Rakip yarı sahada gol arayan Kayserispor şimdi taç atışı kullanacak.

38'

Emre Kargin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Kayserispor.

38'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

36'

Emre Kargin Kayserispor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

35'

Sarı Kart! Kayserispor takımında sarı kart gören isim Bilal Bayazit. Cezalı duruma düşen oyuncu Kayserispor takımının bir sonraki maçında sahada olamayacak.

33'

Top auta çıkıyor. Kayserispor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

31'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

30'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

29'

Hakem Emre Kargin düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Kayserispor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

27'

Kayserispor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

27'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

26'

Kayserispor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

25'

Taç Kayserispor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

24'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

24'

Emre Kargin Alanyaspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Kayserispor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

23'

Emre Kargin Kayserispor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Alanyaspor atışı kullanacak taraf.

21'

Faul! deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

20'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Kayserispor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

20'

Kayserispor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

18'

Kayserispor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

18'

Hakem Emre Kargin Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

17'

Kayserispor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

16'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

15'

Taç. Kullanacak takım Kayserispor. Alanyaspor yarı sahasında gol için yüklenen deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

14'

Deplasman Takımı Alanyaspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Kayserispor.

12'

Alanyaspor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

10'

Emre Kargin Alanyaspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

10'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

9'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

8'

Kayserispor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

8'

Aut atışını kullanacak takımKayserispor.

8'

Oguz Aydin isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Alanya şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

7'

Emre Kargin autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

7'

Alanyaspor takımı golü bulabilirdi ama Leroy Fer çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

6'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Alanyaspor.

6'

Ofsayt! Emre Kargin Kayserispor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

5'

Top auta çıkıyor. Kayserispor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

4'

Serbest vuruş! Emre Kargin Kayserispor yarı alanında hücumda olan Alanyaspor lehine faul çalıyor.

4'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

1' Corendon Alanyaspor - Mondihome Kayserispor mücadelesi başladı.

Kaynak: Spor SERVİSİ