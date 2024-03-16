- Eğitim

Arıkan Yılmaz Dim MTAL Alanya'nın gururu oldu

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ARIKAN Yılmaz Dim (AYD) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Halk Oyunları ekibi, Antalya’da düzenlenen yarışmada il birincisi oldu.

Arıkan Yılmaz Dim MTAL Alanya'nın gururu oldu mask
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Antalya’da 20 okul takımının katıldığı ‘Okul Sporları Halk Oyunları Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Minikler-Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği’ müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara Antalya İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri katıldı. Antalya’da gerçekleştirilen okullar arası halk oyunları yarışmasında Alanya’yı başarıyla temsil eden Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, rakiplerini eleyerek "Düzenlemesiz Dalda" birincilik elde etti. Liseler arasında Antalya şampiyonu olan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, önümüzdeki günlere Denizli’de düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası’nda Antalya ve Alanya'yı temsil edecek. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya, Antalya, etti, halk oyunları, eğitim

16 Mar 2024 - 02:40 - Eğitim

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