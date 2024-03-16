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Alanya Halk Eğitimi'nden vefa

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ALANYA Halk Eğitimi Merkezi, kurslarına destek veren firmanın sahiplerine teşekkür plaketi sundu.

Alanya Halk Eğitimi'nden vefa mask
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Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, vatandaşlara yönelik açılan kurslara destek veren Alaiye Sürücü Kursu sahipleri Ekrem Kasmuş ve Bahadır Kasmuş'a teşekkür plaketi sundu.
Plaket sunumu, Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya, haber

16 Mar 2024 - 02:39 - Eğitim

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