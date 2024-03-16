Şok iddialarla gündeme gelmişti! ALKÜ ile ilişiği kesildi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği sırasında 10 tonluk oksijen tankının hurdacıya satılması, sağlık çalışanlarına mobbing uygulanması gibi çeşitli iddialarla gündeme gelen Hüseyin Lakadamyalı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde profesör unvanı almıştı. Ancak profesörlük unvanı için gerekli şartları taşımadığı iddiasıyla Yüksek Öğrenim Kurumu'na (YÖK) şikayet edilmiş ve yapılan soruşturma sonucunda profesörlük unvanı geri alınmıştı. Hakkında profesörlük kriterlerini karşılamadığı ve başvuru sürecinde hukuka aykırı beyanlarda bulunduğu tespiti yapılan Lakadamyalı'nın hem başhekimlik görevi hem de tıp fakültesindeki öğretim görevliliği sonlandırılmıştı. Ancak Lakadamyalı, iddialarla itibarsızlaştırılmak istendiğini belirterek yargıya başvurmuş ve ünvanının geri verilmesini talep etmişti. Lakadamyalı'ya, İdare Mahkemesi'nin kararıyla Prof. Dr. unvanı tekrar verilmiş ve tıp fakültesindeki görevine geri döndürülmüştü.

Ancak üniversitenin bu karara itiraz etmesi sonucunda Lakadamyalı'nın profesörlük unvanının ikinci kez ve kesin olarak geri alındığı ve üniversite ile ikinci kez ilişiğinin kesildiği öğrenildi. Bu süreçte yeniden Profesörlüğü düşürülen Lakadamyalı’nın uzman kadrosunda Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevine devam edeceği belirtiliyor.

Üniversite çevrelerinde, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın bu duruma ilişkin idari ve ceza soruşturmaları açması gerekliliğinin kaçınılmaz hale geldiği, Lakadamyalı'nın profesörlük ünvanı ile elde ettiği ücretlerin faizi ile iadesinin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi