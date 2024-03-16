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Tütüncü: Hal esnafı ne derse o olacak

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CUMHUR İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını dün Alanya'da devam ettirdi. Sabah erken saatlerde başlayan program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Tütüncü: Hal esnafı ne derse o olacak mask
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Alanya Toptancı Hali'ni ziyaret eden Tütüncü, Alanya hal esnafının ve dernek yönetiminin sorunlarını dinleyip, yeni yapılan hal ile ilgili sıkıntıları ele aldı. Başkan Tütüncü "Yeni hal binası konusunda Alanya Hal Derneği yönetimi ne derse o olacak" dedi. Alanya hal esnafı ve dernek yönetimi Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
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16 Mar 2024 - 02:35 - Siyaset

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