Tütüncü: Hal esnafı ne derse o olacak

Alanya Toptancı Hali'ni ziyaret eden Tütüncü, Alanya hal esnafının ve dernek yönetiminin sorunlarını dinleyip, yeni yapılan hal ile ilgili sıkıntıları ele aldı. Başkan Tütüncü "Yeni hal binası konusunda Alanya Hal Derneği yönetimi ne derse o olacak" dedi. Alanya hal esnafı ve dernek yönetimi Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.