Tütüncü: Hal esnafı ne derse o olacak

Alanya Toptancı Hali'ni ziyaret eden Tütüncü, Alanya hal esnafının ve dernek yönetiminin sorunlarını dinleyip, yeni yapılan hal ile ilgili sıkıntıları ele aldı. Başkan Tütüncü "Yeni hal binası konusunda Alanya Hal Derneği yönetimi ne derse o olacak" dedi. Alanya hal esnafı ve dernek yönetimi Başkan Tütüncü'ye teşekkür etti. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi