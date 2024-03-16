- Siyaset

CHP Alanya'dan Özgür Özel daveti

ABONE OL Google News Sayfamız

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, Genel Başkan Özgür Özel’in Alanya programına tüm vatandaşları davet etti.

CHP Alanya'dan Özgür Özel daveti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Özçelik, “Genel Başkanımız yoğun programı arasında Antalya programından bir gün sonra Alanya’ya gelerek halk buluşması ile bizlere güç verecektir. Seçim çalışmamız süresince halkımıza söyledik; sosyal demokrasiye inanan, halk odaklı, sosyal belediyeciliği destekleyen tüm vatandaşlarımızın 18 Mart’ta bizlerle olacağına inancım büyüktür. Tüm halkımızı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’le buluşma toplantısına davet ediyorum” dedi.

ANTALYA VE ALANYA’DA

Genel Başkan Özgür Özel’in karşılanması programlarına ilişkin CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir şu bilgiyi verdi: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 16 Mart Cumartesi saat 17.00'de Kepez Turgut Özal Spor Salonu Önünde Antalyalılara hitap edecek. Bu toplantı için Alanya'dan 16 Mart Cumartesi saat 14.00'te Açıkhava Tiyatrosu'nun önünden araç kaldırılacaktır. Antalya’ya gitmek isteyen partililerimizi bekliyoruz. 2 gün sonra ise Sayın Genel Başkanımız Alanya’mıza gelecektir. 18 Mart Pazartesi günü saat 15.00’de Alanya Belediye Sarayı arkasında yapılacak Halk Buluşmasına partililerimiz ve tüm vatandaşlarımız bekliyoruz.” (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya

# GÜN, Alanya, Bir, Saat, Sosyal, Antalya, sonra, araç

16 Mar 2024 - 02:31 - Siyaset

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı mask
AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı
Özçelik hayvanseverlerle buluştu mask
Özçelik hayvanseverlerle buluştu
Kadıpaşa Mahallesi için 7/24 sahada mask
Kadıpaşa Mahallesi için 7/24 sahada
Yücel'den 'Altın çağ' mesajı mask
Yücel'den 'Altın çağ' mesajı
Erdoğan'dan Muharrem İnce kararı! Şikayetinden vazgeçti mask
Erdoğan'dan Muharrem İnce kararı! Şikayetinden vazgeçti
Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Üniversitesi eğitim iş birliği yapacak mask
Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Üniversitesi eğitim iş birliği yapacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber