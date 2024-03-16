CHP Alanya'dan Özgür Özel daveti

Özçelik, “Genel Başkanımız yoğun programı arasında Antalya programından bir gün sonra Alanya’ya gelerek halk buluşması ile bizlere güç verecektir. Seçim çalışmamız süresince halkımıza söyledik; sosyal demokrasiye inanan, halk odaklı, sosyal belediyeciliği destekleyen tüm vatandaşlarımızın 18 Mart’ta bizlerle olacağına inancım büyüktür. Tüm halkımızı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’le buluşma toplantısına davet ediyorum” dedi.

ANTALYA VE ALANYA’DA

Genel Başkan Özgür Özel’in karşılanması programlarına ilişkin CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir şu bilgiyi verdi: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 16 Mart Cumartesi saat 17.00'de Kepez Turgut Özal Spor Salonu Önünde Antalyalılara hitap edecek. Bu toplantı için Alanya'dan 16 Mart Cumartesi saat 14.00'te Açıkhava Tiyatrosu'nun önünden araç kaldırılacaktır. Antalya’ya gitmek isteyen partililerimizi bekliyoruz. 2 gün sonra ise Sayın Genel Başkanımız Alanya’mıza gelecektir. 18 Mart Pazartesi günü saat 15.00’de Alanya Belediye Sarayı arkasında yapılacak Halk Buluşmasına partililerimiz ve tüm vatandaşlarımız bekliyoruz.” (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya