'Mağduriyete son vereceğiz'

SAHA çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Alanya Sanayi Sitesi'ndeki ziyaret turuna CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte devam etti. Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan Özçelik ve ekibi, ilk olarak Alanya Mobilyacılar Doğramacılar ve Hizarcılar Odası’nda Oda Başkanı Hüseyin Alataş ve üyelerle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alataş, Sanayi Sitesinin genel sıkıntılarını aktarırken, sektördeki kalifiye eleman eksikliğinden yakındı. Özçelik, belediye bünyesinde kurulacak merkezler aracılığıyla düzenlenecek kurslar sayesinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanlarının yetiştirileceğini söyledi.

'KARARSIZLARIN TERCİHİ ÖZÇELİK OLDU'

CHP Adayı Özçelik ve beraberindeki heyetin sonraki durağı Alanya Sanayi Sitesi oldu. Buradaki temaslarına kaldığı yerden devam eden Özçelik, esnafları büyük bir ilgi ve can kulağıyla dinledi. Ziyaret turunda bir oto elektrikçi esnafı, "Bu seçimde kararsızdım ama Alanya ve çocuklarım için oyumu size vereceğim. Tercihim sizsiniz Başkanım" diyerek, desteğini belirtti. Aynı işyerindeki bir vatandaş da, kararsız olduğunu ancak bu düşünceden vazgeçip, Özçelik’e oy vermek için sandığa gideceğini kaydetti.

'İŞARETİ ALDIK, ŞAFAK 16'

Büyük ilgiyle karşılandığı Sanayi Sitesi ziyaret turu sonunda açıklamalarda bulunan Osman Özçelik, "Ekibimizle birlikte meydanlardayız. Çalışmalarımıza heyecan ve yoğun bir enerjiyle devam ediyoruz. Gerek sahada gerek salon toplantılarımızda vatandaşlarımızdan işareti aldık. Bugün itibariyle şafak 16 diyebiliriz. 1 Nisan'da Alanya’mız, yeni ve çok güzel bir güne uyanacak. Halkımız bizim dönemimizde mağdur olmayacak. Hizmetlerimizle, projelerimizle ve liyakatli kadrolarımızla Alanya’nın mağduriyetine son vereceğiz" ifadelerini kullandı. Küçük Sanayi Sitelerinin iyileştirilmesiyle ilgili olarak da Özçelik, "Şehrimizde kentsel dönüşüm alanında kalan Alanya Küçük Sanayi Sitesi başta olmak üzere Mahmutlar, Konaklı, Payallar ve Avsallar’da bulunan küçük sanayi sitelerinin altyapı, çevresel düzenleme ve işlevselliği açısından çalışmalar yapacağız. Gece aydınlatması, güvenlik önlemlerinin artırılması, giriş ve çıkış noktalarının düzenlenmesi, yolların onarımı ve geliştirilmesi ile işyeri standartlarının iyileştirilmesini sağlayacağız" dedi. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya