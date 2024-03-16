Okul çevreleri mercek altında

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün Mahmutlar ve Kargıcak mahallelerinde okul çevrelerine yönelik uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi, Mahmutlar İlkokulu, 50’nci Yıl İlkokulu, H. Gülseren İlkokulu, Selçuklu İlkokulu, Kargıcak Ortaokulu, Kargıcak Vahapoğlu İlkokulu, Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu, Halil Ülker İlkokulu ve Kılıçaslan İlkokulu’nun çevreleri kontrol edildi. Uygulama kapsamında şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi