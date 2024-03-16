Yapay zeka raporu yayınlandı: İnsanlığı tehdit edecek düzeyde

Yapay zeka araştırmaları baş döndürücü hızda ilerlerken, endişe ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Time dergisinin haberine göre, ABD yönetiminin hazırladığı iddia edilen bir raporda, yapay zekanın insanlığı yok edebileceği belirtiliyor. "Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanları düşman olarak görecek" deniyor. "Gelişmiş Yapay Zekanın Güvenliğini Artırmak için Eylem Planı" ismi verilen raporda, bu teknolojinin yol açabileceği sorunlar ve neler yapılabileceği anlatılıyor.

İKİ ÖNEMLİ TEHDİT

Rapora göre, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda insanoğlunu yok edebilecek düzeyde tehdit yaratacağı iddia ediliyor. Yapay zekanın iki önemli tehdit içerdiği belirtilen raporda, silahlanma ve denetimin kaybedilmesine dikkat çekiliyor.

Raporda, söz konusu risklerle mücadele için yazılım ve donanım üretimini denetleyecek federal yapay zeka birimi kurulması öneriliyor. Time dergisinin haberinde raporun, OpenAI, Google, Meta gibi firmalardan uzmanlar ve hükümet çalışanlarından oluşan 200 kişi ile görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtildi. ( HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi