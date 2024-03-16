Yapay zeka raporu yayınlandı: İnsanlığı tehdit edecek düzeyde

Yapay zeka araştırmaları baş döndürücü hızda ilerlerken, endişe ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Time dergisinin haberine göre, ABD yönetiminin hazırladığı iddia edilen bir raporda, yapay zekanın insanlığı yok edebileceği belirtiliyor. "Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanları düşman olarak görecek" deniyor. "Gelişmiş Yapay Zekanın Güvenliğini Artırmak için Eylem Planı" ismi verilen raporda, bu teknolojinin yol açabileceği sorunlar ve neler yapılabileceği anlatılıyor.
İKİ ÖNEMLİ TEHDİT
Rapora göre, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda insanoğlunu yok edebilecek düzeyde tehdit yaratacağı iddia ediliyor. Yapay zekanın iki önemli tehdit içerdiği belirtilen raporda, silahlanma ve denetimin kaybedilmesine dikkat çekiliyor.
Raporda, söz konusu risklerle mücadele için yazılım ve donanım üretimini denetleyecek federal yapay zeka birimi kurulması öneriliyor. Time dergisinin haberinde raporun, OpenAI, Google, Meta gibi firmalardan uzmanlar ve hükümet çalışanlarından oluşan 200 kişi ile görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtildi. ( HABER MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.