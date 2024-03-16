- Teknoloji

Yapay zeka raporu yayınlandı: İnsanlığı tehdit edecek düzeyde

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Yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte endişeler artıyor. Time dergisinin, ABD hükümetinin hazırladığını belirttiği bir rapor, çarpıcı bulgular ve öneriler içeriyor. Raporda, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda, insanlığı tehdit edecek kadar büyük bir risk oluşturabileceği iddia ediliyor.

Yapay zeka raporu yayınlandı: İnsanlığı tehdit edecek düzeyde mask
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Yapay zeka araştırmaları baş döndürücü hızda ilerlerken, endişe ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Time dergisinin haberine göre, ABD yönetiminin hazırladığı iddia edilen bir raporda, yapay zekanın insanlığı yok edebileceği belirtiliyor. "Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanları düşman olarak görecek" deniyor. "Gelişmiş Yapay Zekanın Güvenliğini Artırmak için Eylem Planı" ismi verilen raporda, bu teknolojinin yol açabileceği sorunlar ve neler yapılabileceği anlatılıyor.

İKİ ÖNEMLİ TEHDİT

Rapora göre, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda insanoğlunu yok edebilecek düzeyde tehdit yaratacağı iddia ediliyor. Yapay zekanın iki önemli tehdit içerdiği belirtilen raporda, silahlanma ve denetimin kaybedilmesine dikkat çekiliyor.

Raporda, söz konusu risklerle mücadele için yazılım ve donanım üretimini denetleyecek federal yapay zeka birimi kurulması öneriliyor. Time dergisinin haberinde raporun, OpenAI, Google, Meta gibi firmalardan uzmanlar ve hükümet çalışanlarından oluşan 200 kişi ile görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtildi. ( HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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16 Mar 2024 - 02:24 - Teknoloji

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