- Teknoloji

OpenAI Sora yıl sonunda herkese açılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

OpenAI, bir süre önce Sora adlı metinleri videoya dönüştürme aracını piyasaya sürdü. Sora, oldukça dikkat çekici ve neredeyse hatasız videolar oluşturan bir araç olarak tanıtıldı ve yıl sonunda genel kullanıma sunulacağı açıklandı.

OpenAI Sora yıl sonunda herkese açılıyor mask
OpenAI Sora yıl sonunda herkese açılıyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

OpenAI'ın ChatGPT'sinin etkisi devam ederken, Sora adlı yapay zeka aracı tanıtıldı. Metinleri neredeyse hatasız bir şekilde kısa videolara dönüştüren Sora henüz genel kullanıma sunulmadı. Şirketin yeni açıklamasına göre, Sora yıl sonunda herkesin erişimine açılacak.

SORA EN İYİ HALİNE GETİRİLDİKTEN SONRA HERKESE SUNULACAK


Henüz deneme aşamasında bulunan Sora, gerçekçi veya animasyon videoları ile bir dakikaya kadar yüksek kaliteli videolar oluşturabiliyor olmasıyla geçen ay dikkat çekmişti. Sora ile oluşturulan videolar OpenAI tarafından paylaşılmıştı. İlk etapta bazı sanatçıların, tasarımcıların ve yapımcıların kullanımına sunulan araç, ürettiği eserlerle dikkat çekmişti.

OpenAI Sora yıl sonunda herkese açılıyor

Yapay zeka araçlarından DALL-E'nin versiyonları gibi çeşitli eserler üreten yapay zeka modeli Sora, bilinen yapay zeka video üretim modellerinin çok daha ilerisinde bir kalite sunmayı hedefliyor. Sora'nın eğitilmesinde kullanılan verilerin kamuya açık ve lisanslı oldukları söylendi.( HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, araç, Yüksek, sonra, devam, haber

16 Mar 2024 - 02:22 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

iPhone kullananlar dikkat bu özellik böyle: Flaş değişiklik mask
iPhone kullananlar dikkat bu özellik böyle: Flaş değişiklik
TikTok için oylama yapılacak; yasak gelebilir mask
TikTok için oylama yapılacak; yasak gelebilir
16 yaşındaki Emir’in kanser araştırması uluslararası bilim dergisinde yayınlandı mask
16 yaşındaki Emir’in kanser araştırması uluslararası bilim dergisinde yayınlandı
Dünyanın en eski ormanı bulundu mask
Dünyanın en eski ormanı bulundu
James Webb Uzay Teleskobu ölmüş en yaşlı 'Galaksi'yi fotoğrafladı mask
James Webb Uzay Teleskobu ölmüş en yaşlı 'Galaksi'yi fotoğrafladı
Üniversitelere yapay zeka bölümleri geliyor mask
Üniversitelere yapay zeka bölümleri geliyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber