OpenAI Sora yıl sonunda herkese açılıyor

OpenAI'ın ChatGPT'sinin etkisi devam ederken, Sora adlı yapay zeka aracı tanıtıldı. Metinleri neredeyse hatasız bir şekilde kısa videolara dönüştüren Sora henüz genel kullanıma sunulmadı. Şirketin yeni açıklamasına göre, Sora yıl sonunda herkesin erişimine açılacak.

SORA EN İYİ HALİNE GETİRİLDİKTEN SONRA HERKESE SUNULACAK



Henüz deneme aşamasında bulunan Sora, gerçekçi veya animasyon videoları ile bir dakikaya kadar yüksek kaliteli videolar oluşturabiliyor olmasıyla geçen ay dikkat çekmişti. Sora ile oluşturulan videolar OpenAI tarafından paylaşılmıştı. İlk etapta bazı sanatçıların, tasarımcıların ve yapımcıların kullanımına sunulan araç, ürettiği eserlerle dikkat çekmişti.

Yapay zeka araçlarından DALL-E'nin versiyonları gibi çeşitli eserler üreten yapay zeka modeli Sora, bilinen yapay zeka video üretim modellerinin çok daha ilerisinde bir kalite sunmayı hedefliyor. Sora'nın eğitilmesinde kullanılan verilerin kamuya açık ve lisanslı oldukları söylendi.( HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi