Sokak ortasındaki silahlı kavgada hayatını kaybetti

Husumetli iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Deniz Özdemir ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya karıştığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA