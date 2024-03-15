Sokak ortasındaki silahlı kavgada hayatını kaybetti

Husumetli iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Deniz Özdemir ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya karıştığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.