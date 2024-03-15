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22 yıl sonra bir araya geldiler

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Yarım Elma'nın ünlü isimleri Janset Paçalı ve Günay Karacaoğlu yıllar sonra buluştu. Ünlü oyuncular son halleriyle şoke etti.

22 yıl sonra bir araya geldiler mask
22 yıl sonra bir araya geldiler
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Günay Karacaoğlu, yeni yaşını Baba Sahne’de kutladı. 2000'li yılların unutulmaz dizisi 'Yarım Elma'da birlikte rol aldığı arkadaşı Janset Pacal'da partide arkadaşını yalnız bırakmadı.

'O BENİM CANIM GARDAŞIM'

Dizide ikiz kardeşlere hayat veren oyunculardan Janset Paçal, 'Yonca' rolüne Günay Karaoğaçoğlu ise 'Gonca'yı canlandırmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen başarılı oyuncular bağlarını hiç koparmadı.Karacaoğlu'nun doğum gününü kutlayan oyuncu fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak şu notu düştü:

"O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara.”



Kaynak: Haber Merkezi
# oyuncu

15 Mar 2024 - 23:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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