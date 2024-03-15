22 yıl sonra bir araya geldiler

Günay Karacaoğlu, yeni yaşını Baba Sahne’de kutladı. 2000'li yılların unutulmaz dizisi 'Yarım Elma'da birlikte rol aldığı arkadaşı Janset Pacal'da partide arkadaşını yalnız bırakmadı.
'O BENİM CANIM GARDAŞIM'
Dizide ikiz kardeşlere hayat veren oyunculardan Janset Paçal, 'Yonca' rolüne Günay Karaoğaçoğlu ise 'Gonca'yı canlandırmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen başarılı oyuncular bağlarını hiç koparmadı.Karacaoğlu'nun doğum gününü kutlayan oyuncu fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak şu notu düştü:
"O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.