Ani frenin ardından zincirleme kaza

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 Karayolu, Gümüşpala Mahallesi mevkii, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 45 AKH 694 plakalı otomobilin sürücüsü aniden frene basınca 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.