Otele bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'de Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan gazeteciler ve bazı milletvekilleri de dahil çok sayıda kişi yaralandı.
BÜYÜK İDDİA
Yerel medyada yer alan haberlerde, olayda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.