15 Mar 2024 - 23:08- Dünya G:

Otele bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab terör örgütü, başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir otele bombalı ve silahlı saldırı düzenledi.

Otele bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
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Somali'de Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan gazeteciler ve bazı milletvekilleri de dahil çok sayıda kişi yaralandı.

BÜYÜK İDDİA

Yerel medyada yer alan haberlerde, olayda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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15 Mar 2024 - 23:08 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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