15 Mar 2024 - 23:04- Magazin G:

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den müjdeli haber

ABONE OL Google News Sayfamız

2021 yılında evlenen oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den müjdeli haber mask
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den müjdeli haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

28 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, ilk bebeklerini 2022 yılında kucaklarına aldı. Çift, dün ikinci kez aynı heyecanı yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren çift, dün bebeklerini kucağına aldı. İki başarılı oyuncu, oğullarına Hazar adını verdi. Güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, doğumdan kısa bir süre sonra Instagram hesabından kendisini ziyaret eden arkadaşları Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur'un yayınladığı fotoğrafları paylaşarak doğum yaptığının müjdesini verdi. Başarılı oyuncu Taner Ölmez de oğluyla ilk pozunu vermeyi ihmal etmedi.

Çiftin ilk bebekleri Zeynep de 2022'nin mart ayında dünyaya gelmişti.

Kaynak: SONDAKİKA
# oyuncu, Taner Ölmez, Bebek, ece çeşmioğlu, Bir, Mart

15 Mar 2024 - 23:04 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisine aldığı hediye dudak uçuklattı mask
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisine aldığı hediye dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu 'o' sahne sırasında bayıldığını itiraf etti mask
Ünlü oyuncu 'o' sahne sırasında bayıldığını itiraf etti
Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatına isyan etti mask
Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatına isyan etti
'Nişanlımı babasıyla aldattım. Çok pişmanım' mask
'Nişanlımı babasıyla aldattım. Çok pişmanım'
Seda Sayan boşanma iddialarına programında cevap verdi mask
Seda Sayan boşanma iddialarına programında cevap verdi
Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi mask
Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber