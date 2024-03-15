Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den müjdeli haber

28 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, ilk bebeklerini 2022 yılında kucaklarına aldı. Çift, dün ikinci kez aynı heyecanı yaşadı.
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren çift, dün bebeklerini kucağına aldı. İki başarılı oyuncu, oğullarına Hazar adını verdi. Güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, doğumdan kısa bir süre sonra Instagram hesabından kendisini ziyaret eden arkadaşları Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur'un yayınladığı fotoğrafları paylaşarak doğum yaptığının müjdesini verdi. Başarılı oyuncu Taner Ölmez de oğluyla ilk pozunu vermeyi ihmal etmedi.
Çiftin ilk bebekleri Zeynep de 2022'nin mart ayında dünyaya gelmişti.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.