15 Mar 2024 - 22:53- Magazin G:

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz Dubai'de aşk yaşıyor

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Oyuncu Kaan Yıldırım ile meslektaşı Pınar Deniz aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Çiftin Dubai pozları ise gündeme bomba gibi düştü.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz Dubai'de aşk yaşıyor mask
Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz Dubai'de aşk yaşıyor
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Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan  Pınar Deniz, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi ile İngiltere'ye tatile gitmişti. Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, Yıldırımı da etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaşmıştı.

TEKTAŞ TAKTI

Kaan Yıldırım da, Deniz'in kısa sürede binlerde beğeni alan bu gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık vermişti. Deniz, bu paylaşımından günler sonra ise parmağında tektaş olduğu görülen bir karesini yayınlayarak; evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiaları doğrulamış olmuştu.

ÇÖLE GİTTİLER

Uzun süredir aşk yaşayan ve nikâh masasına oturmaları beklenen oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatile çıktı. İşten fırsat buldukça sık sık yurt dışına tatile çıkan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, rotayı bu kez  Dubai'ye çevirdi.

TATİLE ÇIKTILAR

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatilden kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

SAFARİDE AŞKA GELDİLER

Çöl safarisi yapan ünlü çift, birlikte objektif karşısında poz verdi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tatil fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: MİLLİYET

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15 Mar 2024 - 22:53 - Magazin

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