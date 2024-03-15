Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz Dubai'de aşk yaşıyor

Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi ile İngiltere'ye tatile gitmişti. Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, Yıldırımı da etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaşmıştı.
TEKTAŞ TAKTI
Kaan Yıldırım da, Deniz'in kısa sürede binlerde beğeni alan bu gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık vermişti. Deniz, bu paylaşımından günler sonra ise parmağında tektaş olduğu görülen bir karesini yayınlayarak; evlilik teklifi aldığı yönündeki iddiaları doğrulamış olmuştu.
ÇÖLE GİTTİLER
Uzun süredir aşk yaşayan ve nikâh masasına oturmaları beklenen oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatile çıktı. İşten fırsat buldukça sık sık yurt dışına tatile çıkan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, rotayı bu kez Dubai'ye çevirdi.
TATİLE ÇIKTILAR
Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatilden kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
SAFARİDE AŞKA GELDİLER
Çöl safarisi yapan ünlü çift, birlikte objektif karşısında poz verdi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın tatil fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.