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Alanyaspor, Kayserispor için hazırlıklarını tamamladı

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Corendon Alanyaspor evinde Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Kayserispor için hazırlıklarını tamamladı mask
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın evinde Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, iki grup halinde pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA
# Alanyaspor, futbol, idman, süper lig, fatih

15 Mar 2024 - 22:48 AA Antalya- Spor

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