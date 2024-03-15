Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Halfeti- Birecik yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Yaşar Patli (29) yönetimindeki otomobil, Ziya A. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşar Patli kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, otomobildeki eşi Neval Patli ile diğer otomobil sürücüsü Ziya A. ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA