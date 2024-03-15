15 Mar 2024 - 21:47- Magazin G:

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte veda gecesinde yaşananlar

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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Pınar, Gizem, Berna ve Aysu'nun eleme potasındaydı. İşte adaya veda eden isim...

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte veda gecesinde yaşananlar mask
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Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star'da eleme için SMS kaldırıldı ve yerine düello getirildi. Survivor'da Pınar, Aysu, Gizem ve Berna'nın arasında eleme düellosu gerçekleştirildi.

Oynanan düelloların ardından Berna ile Gizem adını sildirirken finali Aysu ve Pınar kaldı. Kıyasıya rekabet eden Aysu ve Pınar arasında kazanan belli oldu. Survivor All Star'a veda eden isim Pınar oldu.

Survivor'a veda eden Pınar, "Bugün atışlar bana bakmadı demenin telafisinin olmadığı bir akşam. Şu an nasıl hissediyorsun dersen? Bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan indim, indirildim. Araba devam ediyor. Arkasından bakıyor. Üzgünüm. Her zaman indiğim yerden başka güzel yollara da devam ettim. Şimdi de aynısının olacağına inanıyorum. Elimden geleni yaptım. Rakiplerim daha iyi savaştı. Kırgınlıklar yaşadığım kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var. Görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten keyif aldığım kişiler var hepsine teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim. 7 sene sonra buraya geldim ve iyi ki geldim. Hiç pişman değilim. Değişik bir deneyim oldu. Köprüden önce son çıkış gibi kendimi denemek istedim. Köprüden şimdi düştüm. Üzgünüm ama tesellim oğluma kavuşacak olmak. Güldüğüme bakmayın bazen yüzün için kan ağlarken farklı şekilde davranabiliyor. Benim yolculuğum bitti. Tekrar söylüyorum hepinizin yolu açık olsun arkadaşlar." dedi.

Pınar'ın elendiği anlarda Sema'nın gülmesi ise dikkat çekti. Seda'nın kardeşi Sema, Pınar ile yaşadığı kavganın ardından diskalifiye edilmişti.

Kaynak: AKŞAM

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15 Mar 2024 - 21:47 - Magazin

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