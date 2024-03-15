15 Mar 2024 - 21:47- Dünya G:

Kasırga ve hortum hayatı felç etti: 2 ölü

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ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve hortumda 2 kişi hayatını kaybetti. Onlarca ev ve iş yerinin ise elektriği kesildi.

Kasırga ve hortum hayatı felç etti: 2 ölü mask
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ABD’nin Indiana eyaletinin doğusu ile Ohio eyaletinin batısında dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve hortum meydana geldi. Lakeview köyünde yer alan Geiger Mobil Ev Parkı'nda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Indiana'da en az 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Indiana eyaletinde en az 5 bin, Ohio'da ise 20 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Yer, açıklandı, Elektrik

15 Mar 2024 - 21:47 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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