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6 yıl hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı

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FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Ü.Ö. yakalanıp, cezaevine gönderildi.

'100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı' mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'den 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski polis memuru Ü.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda adresi tespit edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ü.Ö., Keçiören ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö. tutuklanıp, cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA
# Polis

15 Mar 2024 - 21:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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