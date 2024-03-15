Oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğer'in sağlık durumunu sevenleri merak ediyor. Ünlü oyuncu dizideki rolü devam ederken beyin kanaması geçirmiş ardından da tedavi altına alınmıştı. Tedavi süreci devam ederken Kızılcık Şerbeti Abdullah Ünal Karakterine Ahmet Mümtaz Taylan hayat vermeye başlamıştı. Peki, Settar Tanrıöğer'in sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğer iyileşti mi, hastaneden çıktı mı? İşte yanıtı...

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Apo karakteriyle geniş kitleleri kendine hayran bıraktıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun bir tedavi sürecine girmişti.

Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve haftalar süren tedavi süreci sonrası Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne veda edip yerini Ahmet Mümtaz Taylan'a bıraktı.

TABURCU OLDU!

Tanrıöğen'in hastaneden ne zaman taburcu olacağı merak ediliyordu. Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu 14 Mart Perşembe günü taburcu olarak evine geçti.

Tanrıöğen'in 3 ay sonra çalışma hayatına dönebileceği tahmin edilirken, yakın döneme ait hafıza problemlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağı söyleniyor.

Kaynak: MYNET