15 Mar 2024 - 21:33- Gündem G:

Tırla çarpışan cip cayır cayır yandı!

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Bursa'da bir cip kontrolden çıkarak tıra arkadan çarptı. Cip alev alev yanarken cipin sürücüsü yaralandı.

Tırla çarpışan cip cayır cayır yandı! mask
Tırla çarpışan cip cayır cayır yandı!
Tırla çarpışan cip cayır cayır yandı!
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Bursa'da, tıra arkadan çarpıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı. Bayılan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Aracın yanması ve sürücünün bayıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, gece saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Görükle Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İzmir yönüne giden Y.F.E. (35) yönetimindeki 34 YFE 94 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöne giden R.T.'nin (39) kullandığı 17 ZF 254 tıra arkadan çarptı. Kazada cip alev alırken, sürücü Y.F.E. bayıldı. Çevredekiler tarafından araçtan güçlükle çıkarılan sürücüye ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y. F. E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada aracın yanması ve sürücünün bayılması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başladı.

Kaynak: AA

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15 Mar 2024 - 21:33 DHA Bursa- Gündem

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