15 Mar 2024 - 21:20- Gündem G:

Feci olay! Harita teknisyeni kayan toprağın altında kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'de harita teknisyeni çalışma yaparken toprak kayması oldu. Toprağın altında kalan teknisyen yaşamını yitirdi.

Feci olay! Harita teknisyeni kayan toprağın altında kaldı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayan toprağın altında kalan harita teknisyeni hayatını kaybetti.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde harita teknisyeni olarak görev yapan Barış Sarı (37), bölgede çalışma yaparken toprak kayması meydana geldi.

Sarı'nın toprak altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı kurtarılamadı.

Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
# harita teknisyeni, mersin, tarsus, toprak kayması, sağlık, acil, Sanayi

15 Mar 2024 - 21:20 AA Mersin- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Korkunç olay! Kaza yaptıkları otomobilden indiler, başka araç çarptı mask
Korkunç olay! Kaza yaptıkları otomobilden indiler, başka araç çarptı
Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu mask
Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu
Rubi Platinum'a Çevre Ödülü mask
Rubi Platinum'a Çevre Ödülü
Başkan Yücel’den Mahmutlar halkına iftar ve açılış daveti mask
Başkan Yücel’den Mahmutlar halkına iftar ve açılış daveti
Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödeyecek mask
Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödeyecek
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor mask
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber