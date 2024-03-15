Otoyolda korkutan kaza. 12 araç birbirine girdi

İzmir istikameti Selatin Tüneli çıkışında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen 12 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı