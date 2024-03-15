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Otoyolda korkutan kaza. 12 araç birbirine girdi

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İzmir-Aydın Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
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İzmir istikameti Selatin Tüneli çıkışında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen 12 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# Bir, araç, kaza, sağlık, Polis

15 Mar 2024 - 21:01 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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