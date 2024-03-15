Otoyolda korkutan kaza. 12 araç birbirine girdi

İzmir istikameti Selatin Tüneli çıkışında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen 12 araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.