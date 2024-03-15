İki otomobil devinden büyük hamle! Fiyatları aşağıya çekmeye geliyorlar

Japon otomobil üreticileri, Çin, Silikon Vadisi ve diğer küresel rakiplerine karşı geride kalmalarının ardından, EV geliştirme ve üretimini yeniden düşünme sürecinde. Diğer otomobil üreticileri ile işbirliği yapmanın, ölçek elde etme ve yatırım paylaşma açısından kilit bir strateji olduğu görülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASINA BİRLİKTE GİRİYORLAR





Ortaklık detayları henüz tam olarak belirlenmemişken, şirketler bir uygunluk grubu kurarak olasılıkları inceleyecek ve kısa sürede en büyük potansiyele sahip alanlar hakkında rapor verecek. Nissan, küresel hacmi artırmaya çalışırken, EV programını yeniden canlandırmak istiyor. Şirket, 2010'da piyasaya sürdüğü Leaf ile EV'lerde öncü olmuştu ancak şu anda yalnızca Leaf, Ariya ve Sakura minicar olmak üzere üç ana EV modeline sahip. Bunun yanında Honda, içten yanmalı motorları tamamen aşamalı olarak kaldırmayı taahhüt eden tek Japon otomobil üreticisi. 2030'a kadar global olarak 30 EV tanıtmayı ve 2040'a kadar sadece saf elektrikli veya hidrojen yakıt hücreli araçlar satmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi