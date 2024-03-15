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Kış geri geliyor. Bugün başlayacak etkisi 2 gün devam edecek

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar tekrar düşüşe geçiyor. Bugün itibariyle tüm ülkeyi yeni yağışlı ve soğuk hava hava etkisi altına alacak. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.

Kış geri geliyor. Bugün başlayacak etkisi 2 gün devam edecek mask
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Şubat ayının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ülkemize kış yeniden geliyor. Tüm ülkeyi bugün soğuk ve yağışlı yeni bir hava etkisi altına alıyor. Hafta sonu boyunca soğuk ve yağışlı hava sürecek. 

Hava Forum’un paylaştığı bilgilere göre, 17 Mart Cuma günü itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde gökyüzü griye bürünecek. Cuma günü boyunca aralıklarla yağmur yağması bekleniyor. Hafta sonu da soğuk ve yağmurlu geçecek. 

Kaynak: HAVA FORUM
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15 Mar 2024 - 19:47 - Gündem

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