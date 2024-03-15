15 Mar 2024 - 19:34- Ekonomi G:

Merkez Bankası yayımladı! Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi...

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TCMB yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi. Enflasyon tahmini yüzde 44,19, dolar tahmini 40,53 TL oldu.

Merkez Bankası yayımladı! Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi... mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.

12 AY SONRASI

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu.

24 AY SONRASI

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket dönemindeolduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

GSYH BEKLENTİSİ YÜZDE 3.3

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: MYNET

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15 Mar 2024 - 19:34 - Ekonomi

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