Yatırım yapacaklar dikkat! Sakın çeyrek,cumhuriyet ve ziynet altını almayın

Altın yatırımı konusunda, Finans Analisti İslam Memiş'ten de çarpıcı açıklamalar geldi. Ons altındaki yükselişlerin yakın bir zamanda ani düşüşe uğramasının şaşırtmayacağını söyleyen Memiş, piyasada artan taleple beraber çeyrek altın ve yarım altının piyasada kalmadığının altını çizdi. Darphanenin arz sıkıntısı çektiğini söyleyen Memiş, "Sakın çeyrek altın, ziynet altını, cumhuriyet altını almayın, ciddi işçilik var. Ama gram altın, has altın alabilirsiniz." sözlerini paylaştı.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE BEKLENTİLER



Gram altındaki hedefinin 3000 TL olduğunu söyleyen Memiş, çeyrek altındaki hedefinin ise 4100 TL olduğunu açıkladı. Yarım altın ise çeyrek altın tahminin tam iki katı olarak 8200 TL'yi işaret ederken, tam altın için de 16.400 TL'yi gösterdi.







Kaynak: Haber Merkezi