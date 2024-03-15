15 Mar 2024 - 19:24- Spor G:

İşte A Milli Takımın kadrosu

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A Milli Takımın, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

İşte A Milli Takımın kadrosu mask
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı.

Milli takım özel maçlarda 22 Mart'ta Macaristan'la Budapeşte'deki Puskas Arena'da, 28 Mart'ta ise Avusturya ile Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda karşılaşacak.

4 İSİM İLK KEZ DAVET EDİLDİ

A Milli Takım'ın Avusturya ve Macaristan'la oynayacağı maçların kadrosuna 4 isim ilk kez davet edildi.

Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk defa A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

ALTAY BAYINDIR SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, milli kalecinin, kas gerginliği nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı, ayrıca bu nedenle Türkiye'nin Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği Aday Kadro şöyle:


Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

Kaynak: NTV

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15 Mar 2024 - 19:24 - Spor

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