Denizde korkunç kaza: Onlarca ölü var

Çanakkale’nin Eceabat-Gökçeada açıklarında meydana gelen ve düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun alabora olması sonucu yaşanan korkunç kazada 5'i çocuk olmak üzere toplam 21 kişi yaşamını yitirdi. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, zorlu deniz şartları altında gerçekleşen bu kaza sonrasında bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başladı.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
"Eceabat-Gökçeada açıklarında meydana gelen elim kazada düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Bu trajik olayın ardından 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot ile diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmalarına hızla başlanmıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.