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'İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi'

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AK Parti Van İl Başkanlığı'nın düzenlediği mitinge katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanında açıklamalarda bulundu. "Bağırarak çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart‘ta sandıkta soracaktır”

'İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi' mask
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Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı’nda karşılandıktan sonra seçim otobüsü ile Beşyol Meydanı’ndaki miting alanına geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit için baş sağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'UTANMA BİLMEYEN SURATLARA MİLLİ İRADE TOKADINI VURACAKTIR'

"Kazanmak için, kaybettirmek için çalışma mantığını devreye soktular. İşte bu milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart‘ta sandıkta soracaktır. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. 

'CHP DEDİĞİNİZ CHP DEĞİLDİR'

Hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar da bilhassa şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtiraslarının peşindedir Öte yandan DEM partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapını gerçek anlamda bir siyasi faaliyeti, ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini ve gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye’nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir."

Kaynak: DHA

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15 Mar 2024 - 19:04 - Gündem

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