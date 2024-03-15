Antalya'da trafikte skandal görüntü! Aynaları, camları, plakası,...

Kepez'de bir araç, hem yol aldığı trafiği tehlikeye düşürdü hem de görenleri tedirgin edip şaşırttı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, plakası, aynaları ve camları olmayan araçla kilometrelerce ilerledi. Çevredeki sürücülerin uyarısına aldırış etmeyen sürücünün otomobilinin bagaj kapağı üzerinde de bir köpeğin yattığı görüldü.
'UÇAKTAN DÜŞMÜŞ GİBİ'
Sürücüyü önce uyaran, ardından takip eden bir başka sürücünün kaydettiği görüntülerde, sürücü, "Güvenli yolculuk. Ayna yok, far yok, stop yok, cam yok. Köpek üzerinde geziyor. Bu araç uçaktan düşmüş gibi" dedi.
Araç, Antalya Toptancı Hal Kompleksi çevresinde bir süre ilerledikten sonra kayboldu. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.