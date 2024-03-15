- Gündem

Antalya'da trafikte skandal görüntü! Aynaları, camları, plakası,...

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da aynaları, camları, plakası olmayan ve bagaj kapağı üzerinde bir köpeğin yattığı otomobilin sürücüsü, trafikte kilometrelerce ilerledi. Uyarılara aldırış etmeyen sürücüye bir başka sürücü, "Bu araç uçaktan düşmüş gibi" diyerek tepki gösterdi.

Antalya'da trafikte skandal görüntü! Aynaları, camları, plakası,...
Antalya'da trafikte skandal görüntü! Aynaları, camları, plakası,...
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kepez'de bir araç, hem yol aldığı trafiği tehlikeye düşürdü hem de görenleri tedirgin edip şaşırttı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, plakası, aynaları ve camları olmayan araçla kilometrelerce ilerledi. Çevredeki sürücülerin uyarısına aldırış etmeyen sürücünün otomobilinin bagaj kapağı üzerinde de bir köpeğin yattığı görüldü.

'UÇAKTAN DÜŞMÜŞ GİBİ'

Sürücüyü önce uyaran, ardından takip eden bir başka sürücünün kaydettiği görüntülerde, sürücü, "Güvenli yolculuk. Ayna yok, far yok, stop yok, cam yok. Köpek üzerinde geziyor. Bu araç uçaktan düşmüş gibi" dedi.

Araç, Antalya Toptancı Hal Kompleksi çevresinde bir süre ilerledikten sonra kayboldu. (DHA)

Kaynak: DHA
# Bir, sonra, Antalya, araç

15 Mar 2024 - 18:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu mask
Alanya Belediyesi Adayı Dr. Tahsin Biner iftar davetinde vatandaşlarla buluştu
Rubi Platinum'a Çevre Ödülü mask
Rubi Platinum'a Çevre Ödülü
Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödeyecek mask
Eşine bu lafı söyleyen artık tazminat ödeyecek
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor mask
Tüm yurtta yağış alarmı! Kar geri dönüyor
Alanya EAH’de hekimler unutulmadı mask
Alanya EAH’de hekimler unutulmadı
Son Dakika! Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri mask
Son Dakika! Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber