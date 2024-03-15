Uçuşu olanlar dikkat! Uçak seferleri iptal edildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleşecek TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği duyurdu.
Sabah saatlerinde Meteoroloji, Sinop'a sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Etkili olan yoğun yağışlı hava nedeniyle THY iptal duyurusunu yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.