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Uçuşu olanlar dikkat! Uçak seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Sinop seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Uçak seferlerinde iptaller 300’ü geçti mask
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleşecek TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği duyurdu.

Sabah saatlerinde Meteoroloji, Sinop'a sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Etkili olan yoğun yağışlı hava nedeniyle THY iptal duyurusunu yaptı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# THY, İstanbul, Hava, meteoroloji, sağanak

15 Mar 2024 - 18:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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