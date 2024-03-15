Mehmet Ali Erbil'in sevgilisine aldığı hediye dudak uçuklattı

Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin her paylaşımı çok konuşuluyor.
En son kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemikten sonra karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla magazin gündeminde uzun bir süre yer aldılar.
"YA AŞKIM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in bu ilişkiyi onaylamadığını bildiği halde genç sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaşmaya devam etti.
Şimdi ise Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kendisine hediye ettiği saati sosyal medya hesabından 'Ya aşkım' notuyla paylaştı. Ünlü bir markaya ait saatin fiyatı ise 31 bin TL.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.