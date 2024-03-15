15 Mar 2024 - 18:18- Magazin G:

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisine aldığı hediye dudak uçuklattı

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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a hediye saat aldı. Fiyatı ise dudak uçuklattı.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisine aldığı hediye dudak uçuklattı mask
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Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin her paylaşımı çok konuşuluyor.

En son kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemikten sonra karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla magazin gündeminde uzun bir süre yer aldılar.

"YA AŞKIM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in bu ilişkiyi onaylamadığını bildiği halde genç sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını paylaşmaya devam etti.

Şimdi ise Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in kendisine hediye ettiği saati sosyal medya hesabından 'Ya aşkım' notuyla paylaştı. Ünlü bir markaya ait saatin fiyatı ise 31 bin TL.

Kaynak: MYNET
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15 Mar 2024 - 18:18 - Magazin

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