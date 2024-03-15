Canan Karatay'dan o kuruyemiş için flaş açıklama! "Bir tane bile yemedim"

Sağlıklı yaşam hakkında yapığı uyarılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay kaju hakkında yaptığı uyarısıyla dikkat çekti. Bugüne kadar bir tane bile kaju yemediğini dile getiren Karatay, yurt dışından gelen ürünlere bromür gazı püskürtülmesi nedeniyle oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Karatay, vatandaşlara yerel ve mevsiminde tüketimi önerdi.

"BİR TANE BİLE YEMEDİM"

Yurt dışından gelen ürünlerin üzerine küf oluşmasını engellemek için bromür gazı sıkıldığını ifade eden Canan Karatay, bunun oldukça tehlikeli olduğunu belirtti.

Mevsiminde ve yerel tüketimin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Karatay, "Onun için mümkün olduğu kadar her tükettiğimizi yerel olarak ve mevsiminde tüketelim" dedi.

Ünlü profesör kajunun da zehir saçtığını ve bu güne kadar bi tane bile kaju yemediğini söyledi.

Konuya dair uyarılarda bulunan Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…" dedi.

Kaynak: MYNET