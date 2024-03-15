- Magazin

Ünlü oyuncu 'o' sahne sırasında bayıldığını itiraf etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Bahar dizisinde Doktor Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak katıldığı bir programda çektiği bir sahnede bayıldığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu 'o' sahne sırasında bayıldığını itiraf etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mehmet Yılmaz Ak, son zamanların en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Demet Evgar'ın başrolündeki olduğu Bahar isimli dizide Doktor Timur rolüne hayat vermeye başladı. 

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Ak, Çukur'daki bir sahneyle ilgili şoke eden bir itirafta bulunarak gerçekten bayıldığını itiraf etti. Ak şunları söyledi: 

'5'İNCİ DAKİKADA BAYILDIM'

 "Son bölümde beni vince asacaklar ve ben öleceğim. Yükseklik korkusu var. Siz bu işin ne kadar ehlisiniz dedim. Biz sertifikalıyız dediler. İp koparsa ne olur dedim. Bizim ipimiz kopmaz dediler. Kapris yapıyor demesinler diye beni tersten vince asın dedim. Ters durursam bir şey olmayacağını düşündüm. 4 dakika sürdü çekim 5'inci dakikada bayıldım" 

Kaynak: Haber Merkezi
# etti, Bir, Yer, Son, ilgili

15 Mar 2024 - 17:32 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kadın giyimin öncüsü Faik Sönmez mağazası Alanya’da açıldı mask
Kadın giyimin öncüsü Faik Sönmez mağazası Alanya’da açıldı
Survivor'da şok eleme: Sevinç gösterileri olay oldu mask
Survivor'da şok eleme: Sevinç gösterileri olay oldu
Tecavüz sahnesine destek verince eleştiri oklarının hedefi oldu mask
Tecavüz sahnesine destek verince eleştiri oklarının hedefi oldu
Oyuncu Leyla Bilginel'den flaş açıklama! '5 yaşındayken babam beni bıçakla kovaladı' mask
Oyuncu Leyla Bilginel'den flaş açıklama! '5 yaşındayken babam beni bıçakla kovaladı'
O sokak röportajına Acun kayıtsız kalmadı mask
O sokak röportajına Acun kayıtsız kalmadı
Bülent Cihantimur hakkında flaş suçlama: Annemin onun yüzünden kalbi durdu mask
Bülent Cihantimur hakkında flaş suçlama: Annemin onun yüzünden kalbi durdu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber