Ünlü oyuncu 'o' sahne sırasında bayıldığını itiraf etti

Mehmet Yılmaz Ak, son zamanların en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Demet Evgar'ın başrolündeki olduğu Bahar isimli dizide Doktor Timur rolüne hayat vermeye başladı.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Ak, Çukur'daki bir sahneyle ilgili şoke eden bir itirafta bulunarak gerçekten bayıldığını itiraf etti. Ak şunları söyledi:

'5'İNCİ DAKİKADA BAYILDIM'

"Son bölümde beni vince asacaklar ve ben öleceğim. Yükseklik korkusu var. Siz bu işin ne kadar ehlisiniz dedim. Biz sertifikalıyız dediler. İp koparsa ne olur dedim. Bizim ipimiz kopmaz dediler. Kapris yapıyor demesinler diye beni tersten vince asın dedim. Ters durursam bir şey olmayacağını düşündüm. 4 dakika sürdü çekim 5'inci dakikada bayıldım"

Kaynak: Haber Merkezi