Armağan Çağlayan zeytinyağı fiyatına isyan etti

Bir süre önce akciğer kanserine yakalandığını söyleyen Armağan Çağlayan kanseri yenmiş bu güzel haberi de takipçileri ile paylaşmıştı.

Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Çağlayan hayat pahalılığına isyan etti. Daha önce ödediği hesapları paylaşarak istem eden Çağlayan bu defa zeytinyağına gelen zamma sinirlendi.

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından; '5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti' yazdı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

1 KG BALIĞA ÖDEDİĞİ PARAYA İSYAN ETMİŞTİ

Çağlayan daha önce '1 kg Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kg balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ya. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'Bırak dalga geçmeyi' dedim... Ama dalga geçmiyormuş..' demişti.

Kaynak: MYNET