Kendisine danışanlara verdiği tavsiyelerle gündemle gelen ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları paylaşıp yayınlamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Gelen gelen itiraf ve sorular yine okuyan herkesi şoke etti. İşte o sorulardan en dikkat çekenleri...

"Kocam annesiyle yatıyor annesi yıkıyor beni dışlıyor ne yapmalıyım?"

-Bu artık aşırı bir bağımlılık durumu, bu şekilde anne de oğlu da bir şekilde bu durumdan besleniyor. Bunun yanlış olduğunu ve gerekirse terapiye gitmeniz gerektiğini söyleyebilirsiniz.

"Nişanlımı babasıyla aldattım çok pişmanım beni söylemekle tehdit ediyor."

-Burada belli ki çok yanlış ve aile kavramına yakışmayacak şeyler olmuş ayrılmanız en doğru seçim olabilir

Kaynak: Haber Merkezi