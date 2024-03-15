Seda Sayan boşanma iddialarına programında cevap verdi

Seda Sayan, evlendikten sonra ismine eklenen Ökten soyadını resmi işlemlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kararıyla kaldırttı. Bu hareket sonrasında boşanacağı söylentileri hızla yayılma başladı. Seda Sayan iddialara Star TV ekranlarındaki programında iddialara cevap vererek sert bir dille yalanladı. Sayan'ın cevabı şu şekilde:

'NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ BUNLARI'

"Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hepimizin ailesi var. Bak bir sürü küfür ediyorum size içten. Rahatlıyorum. Yapmayın böyle şeyler. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Daha biz 2,5 yıldır beraberiz. 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimize öte git demedik. Ayrıca aşkımızı herkes görüyor. Bu aşktan ne istiyorlar? Yapmayın ya böyle şeyler. Öldünüz be"

Kaynak: Haber Merkezi