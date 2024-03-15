15 Mar 2024 - 17:04- Gündem G:

Arıkan Yılmaz Dim Lisesi Alanya'nın gururu oldu

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Arıkan Yılmaz Dim (AYD) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, Antalya’da düzenlenen yarışmada il birincisi oldu

Arıkan Yılmaz Dim Lisesi Alanya'nın gururu oldu mask
Arıkan Yılmaz Dim Lisesi Alanya'nın gururu oldu
Arıkan Yılmaz Dim Lisesi Alanya'nın gururu oldu
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Antalya'da dün 20 okul takımının katıldığı ‘Okul Sporları Halk Oyunları Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Minikler-Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği’ müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara Antalya İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Salih Kaygusuz ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri katıldı. Antalya’da gerçekleştirilen okullar arası halk oyunları yarışmasında Alanya’yı başarıyla temsil eden Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, rakiplerini eleyerek "Düzenlemesiz Dalda" birincilik elde etti. Liseler arasında Antalya şampiyonu olan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, önümüzdeki günlere Denizli’de düzenlenecek olan Bölge Şampiyonası’nda Antalya ve Alanya'yı temsil edecek. (Şerife ÇOBAN)
# lise, Alanya, halk oyunları, Antalya, eğitim, etti

15 Mar 2024 - 17:04 - Gündem

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