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Ehliyet sahiplerine kötü haber: Bu rahatsızlığınız varsa ehliyetiniz iptal edilecek

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2016 yılında zorunlu hale getirilen 10 yılda bir ehliyet yenileme ve sağlık raporu alma zorunluluğunda yeni düzenleme geldi. Yeni düzenlemeye göre, Trafik kazalarına neden olan bazı hastalıklara ek olarak Uyku apnesinin de ehliyetin iptal edilme nedeni olarak yürürürlüğe girdi.

Ehliyet sahiplerine kötü haber: Bu rahatsızlığınız varsa ehliyetiniz iptal edilecek mask
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Türkiye'de milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıtaysa 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yenilenişte bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uykunun sağlığın altın anahtarı olduğunun altını çizerek, sağlık raporlarında uyku apnesi sendromunun sorgulanmasının artık yasal bir zorunluluk olduğu söyledi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2024, Antalya Belek'te bir Turizm Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünya Uyku Günü hakkında açıklamalarda bulunan ASYOD Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, Uyku apnesinin önemli bir konu olduğunu ve bu nedenle Avrupa’da ve Türkiye’de bazı yasal düzenlemelerin yapıldığını aktardı.

'TEDAVİ OLUP ÖYLE SÜRÜCÜ OLMALARI GEREKİYOR'

Sürücü belgeleri için insanların uyku apnesi olmaması gerektiğini belirten Karadağ, "Uyku apnesi var ise de tedavi olup öyle sürücü olmaları gerekiyor." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoksa tüm trafik kazalarının altında bunlar yatıyor. Bizim yasalarımıza göre bu yıl 31 Aralık 2024 tarihi eski sürücü belgelerinin son tarihi. Yani eskiden biz bir sürücü belgesi alırdık, bu ömür boyu geçerli olurdu. 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıtaysa 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yenilenişte bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Bu sağlık raporlarında uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk. Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi lazım ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: KARAR

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15 Mar 2024 - 17:01 - Ekonomi

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