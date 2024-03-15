Korkunç olay! Kaza yaptıkları otomobilden indiler, başka araç çarptı

Aksaray'da bankete çarpan otomobilden inen Hasine Aktürk (35) ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk’e, başka bir araç çarptı. Yaralanan Hasine Aktürk, oğlu Muhammed Uğur ve araçtaki 2 çocuğu ile diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Ankara otoyolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Hatay’a giden Hasine Aktürk yönetimindeki 06 DZH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur Aktürk (12), otomobilden indi. Ancak bu sırada Kemal Tel'in (31) kullandığı 06 HT 165 plakalı otomobil, anne ve oğluyla araçlarına çarptı.
Kazada Hasine Aktürk ve oğlu Muhammed Uğur ile araçtaki diğer çocukları Zeynep Emine (15) ve Ömer Taha Aktürk (5) ile diğer sürücü Kemal Tel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.