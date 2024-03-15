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Squid Game yıldızı cinsel istismardan hapis yatacak

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Squid Game dizisindeki rolüyle tanınan 79 yaşındaki Oh Young-soo, bir kadına cinsel istismarda bulunmak suçundan mahkemeye çıktı. Mahkeme tarafından suçlu bulunan oyuncuya 8 aylık ertelenmiş hapis cezası verildi.

Squid Game yıldızı cinsel istismardan hapis yatacak mask
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Bölümleriyle dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisindeki rolüyle tanınan 79 yaşındaki Oh Young-soo, cinsel istismar suçuyla gündeme geldi.

"HAYATIMIN MAHVOLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

2017 yılında bir tiyatro oyunu için kırsal kesimde kalan oyuncu, bir kadına sarılmaya ve rızası olmadan onu öpmeye çalıştığı iddiasıyla gündeme geldi. 2022 yılında dünya basınına sızan olay davalık olan ünlü oyuncu, Güney Kore'de mahkemeye çıktı. Suçlu bulunan oyuncuya 8 aylık ertelenmiş hapis cezası verildi.

Oyuncunun avukatları, istismar edildiğini söyleyen kadının dışında geçerli bir kanıt olmadığını belirtti. Suçlama hakkında konuşan oyuncu, "Yaşım itibariyle mahkeme karşısına çıkmak benim için zor. Hayatımın bir şekilde sona ereceği gerçeği nedeniyle hayatımın mahvolduğunu hissediyorum. Sizden akıllıca bir karar vermenizi rica ediyorum" dedi.

Squid Game yıldızı cinsel istismardan hapis yatacak

Kaynak: Sondakika

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15 Mar 2024 - 16:53 - Dünya

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