Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B'nin sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin biri. Lüks hayatı, tuhaf açıklamaları ve cesur pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan B, Instagram tarafından sansüre uğradı.
INSTAGRAM SANSÜRLEDİ
Cardi B, yakında çıkacak single'ı için meydan okurcasına tamamen çıplak iki alternatif kapak paylaştı. Sosyal medya gündemini sallayan bu pozlar hemen Instagram tarafından, 'takipçi olmayanların' erişimine anında sınırlandı.
PHOTOSHOPLA BİR DAHA GÜNDEM OLDU
Şarkıcı, kendisi photoshopla kapatarak pozları yeniden paylaşarak şu notu düştü:"Hey arkadaşlar, kapağım çıplaklık nedeniyle sansürlendi, bu yüzden paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm sevginiz için çok teşekkür ederim!"
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.