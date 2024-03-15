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Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Çardi B hem işiyle hem özel hayatıyla gündem olmayı sürdürüyor. Albüm kapağı pozunu instagram hesabından paylaşan Cardi B'ye sansür geldi.

Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi mask
Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi
Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi
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Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B'nin sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin biri. Lüks hayatı, tuhaf açıklamaları ve cesur pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan B, Instagram tarafından sansüre uğradı.

INSTAGRAM SANSÜRLEDİ

Cardi B, yakında çıkacak single'ı için meydan okurcasına tamamen çıplak iki alternatif kapak paylaştı. Sosyal medya gündemini sallayan bu pozlar hemen  Instagram tarafından, 'takipçi olmayanların' erişimine anında sınırlandı.

PHOTOSHOPLA BİR DAHA GÜNDEM OLDU

Şarkıcı, kendisi photoshopla kapatarak pozları yeniden paylaşarak şu notu düştü:"Hey arkadaşlar, kapağım çıplaklık nedeniyle sansürlendi, bu yüzden paylaşırsanız çok sevinirim. Tüm sevginiz için çok teşekkür ederim!"

Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi

Ünlü sanatçının sosyal medyayı çırılçıplak pozlarıyla salladı; anında sansür geldi

Kaynak: Haber Merkezi
# Yer, Bir, Sosyal

15 Mar 2024 - 16:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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