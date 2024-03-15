Dehşet olay! Annesinin vampir olduğunu düşündü ve kazıkla...

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Robert Bruce Poe isim 56 yaşındaki adam, geceleri kendisini ısıran bir vampir olduğuna inandığı annesinin boğazına kazık sapladı. Olayın ardından Poe elleri ve üstü kana bulanmış bir halde otoyolda bulundu.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Poe ifadesinde, annesinin "geceleri onu dürten ve çoğu zaman çarşaflarında kanla uyanan bir vampir" olduğunu söylediği bildirildi. Adam, meşru müdafaa amacıyla annesini öldürdüğünü iddia etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adamın 1986'dan bu yana taciz, hırsızlık, alkollü araç kullanma, metamfetamin bulundurma ve sigortasız araç kullanmayla ilgili tutuklama ve suçlamaları içeren uzun bir sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi