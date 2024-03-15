Son dakika! Açıklama geldi; Emekliye 10 bin TL destek ödemesi geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da emeklilere pazar desteği vereceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda her yıl 10 bin TL pazar desteği verileceğini açıkladı.
YENİ EVLENEN ÇİFTLERE DE DESTEK MÜJDESİ
Ayrıca yeni evlenen çiftlere de 30 bin lira evlilik desteği verileceğini müjdeledi.İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere yıllık 10.bin TL pazar desteği, 600 bin haneye sosyal destek, 100 bin yeni evlenen çifte 30 bin TL evlilik desteği, İhtiyaç sahibi 100.000 anne adayına Hamile Beslenme Paketi."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.