15 Mar 2024 - 16:24- Ekonomi G:

Son dakika! Açıklama geldi; Emekliye 10 bin TL destek ödemesi geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu emeklilere her yıl 10 bin TL pazar desteği yapılacağını duyurdu.

Son dakika! Açıklama geldi; Emekliye 10 bin TL destek ödemesi geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da emeklilere pazar desteği vereceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda her yıl 10 bin TL  pazar desteği verileceğini açıkladı. 

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE DE DESTEK MÜJDESİ

Ayrıca yeni evlenen çiftlere de 30 bin lira evlilik desteği verileceğini müjdeledi.İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere yıllık 10.bin TL pazar desteği, 600 bin haneye sosyal destek, 100 bin yeni evlenen çifte 30 bin TL evlilik desteği, İhtiyaç sahibi 100.000 anne adayına Hamile Beslenme Paketi."

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, pazar, Emekli

15 Mar 2024 - 16:24 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İki besin için uyardı: Zehir saçıyor, bir tane bile yemedim mask
İki besin için uyardı: Zehir saçıyor, bir tane bile yemedim
O banka herkesi ev sahibi yapmaya yemin etti! 1.20 faizle uzun vadeli konut kredisi desteği! Başvurular başladı mask
O banka herkesi ev sahibi yapmaya yemin etti! 1.20 faizle uzun vadeli konut kredisi desteği! Başvurular başladı
SGK'dan ceza yağmuru: Sadece günümüz değil geriye doğru da inceleme başlattılar mask
SGK'dan ceza yağmuru: Sadece günümüz değil geriye doğru da inceleme başlattılar
Elektrik ve doğalgaza korkutan zam mask
Elektrik ve doğalgaza korkutan zam
Devlet harekete geçti: Tüm kiracılar artık bunu yapmak zorunda! mask
Devlet harekete geçti: Tüm kiracılar artık bunu yapmak zorunda!
SGK uzmanından emeklilere kritik tüyo: "Bu seviyelerde olacak" mask
SGK uzmanından emeklilere kritik tüyo: "Bu seviyelerde olacak"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber